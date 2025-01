di Redazione

L’Istituto di Istruzione Superiore “Pertini-Montini-Cuoco” ha vissuto un’esperienza indimenticabile nella Capitale, partecipando all’evento “Scuola Futura@Roma”. Questo importante campus itinerante, tenutosi presso il Ministero dell’Istruzione e del Merito martedì 14 e mercoledì 15 gennaio scorsi, aveva come obiettivo la valorizzazione della didattica innovativa e il coinvolgimento delle comunità scolastiche nelle sfide del Piano Nazionale di Ripresa e Resilienza (PNRR). Guidato dal dirigente scolastico Umberto Di Lallo, l’Istituto ha rappresentato con orgoglio il Molise, dimostrando le sue capacità di innovazione attraverso laboratori e attività formative. Si è messo in luce nel settore degli Sport Inclusivi, competendo in eventi come la Boccia Inclusiva e il Calcio Balilla Inclusivo. Quattro studenti delle classi quinte del Linguistico e del Biotecnologico, accompagnati dalla docente Teresita Felaco e dal Coordinatore Referente Prof. Umberto Anzini, hanno preso parte attiva all’evento, portando con sé l’energia e la passione che caratterizzano i progetti inclusivi della scuola. La competizione ha visto la partecipazione di altre tre scuole: l’IIS Falcone di Pozzuoli, il Liceo Statale Rebora di Rho e l’IIS “Di Vittorio” di Ladispoli. Questo incontro ha fatto emergere non solo le abilità sportive, ma ha anche favorito un significativo scambio di esperienze e relazioni tra studenti e docenti, creando un’atmosfera di collaborazione e reciproco supporto. L’evento ha attirato l’attenzione di oltre mille partecipanti, tra studenti, docenti e dirigenti scolastici, provenienti da circa cento istituti scolastici italiani. Il docente Umberto Anzini, oltre a seguire direttamente le attività del proprio Istituto, in questa occasione ha rappresentato e coordinato anche il gruppo dei formatori Fausto Capellini, Gianluca Bacchi, Enzo Macchini e Vittorio Scotto Di Carlo presenti per l’Ente Italiano Sport Inclusivi. La conclusione della manifestazione ha visto anche la visita del Ministro dell’Istruzione e del Merito, Giuseppe Valditara, che ha accolto con entusiasmo l’incontro con la delegazione molisana. Il Prof. Anzini ha colto l’occasione per illustrare l’importanza di progettare sport e attività inclusive, sottolineando l’impatto positivo che queste iniziative hanno sulla vita degli studenti. Il Ministro ha anche ricevuto dalla delegazione molisana una felpa EISI come segno di gratitudine, simbolo della riconoscenza per l’attenzione riservata a queste tematiche da parte dell’Istituzione. “È stata un’esperienza da incorniciare – hanno commentato dal “Pertini-MontiniCuoco” – Essere presenti all’evento è stato un onore e un’opportunità di crescita. La nostra scuola promuove da anni gli sport inclusivi e si è distinta in questo contesto per il suo impegno e la sua dedizione. Basti pensare al recente successo del primo Baskin & Data Cup nazionale tenutosi lo scorso ottobre a Campobasso, un torneo sportivo al quale hanno preso parte atleti e studenti da tutt’Italia”. L’I.I.S. “Pertini-Montini-Cuoco” non solo si conferma come ambasciatore di buone pratiche, ma parla anche a un futuro in cui l’inclusione e la sensibilità verso la disabilità sono valori irrinunciabili. Con un occhio attento alle necessità di tutti, si impegna a garantire che nessuno resti indietro, sostenendo la crescita e il benessere di ogni studente. In un’epoca in cui la solidarietà e l’empatia sono più che mai necessarie, il “PertiniMontini-Cuoco” rappresenta un faro di speranza e un esempio di come le scuole possano essere motori di cambiamento positivo nella società. La presenza dell’Istituto a Roma non è solo un riconoscimento dell’impegno profuso, ma un passo avanti verso un’istruzione realmente inclusiva, dove ogni allievo può brillare e sentirsi parte di qualcosa di grande.