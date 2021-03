di Domenico Pio Abiuso

Il sindaco di Gambatesa, Carmelina Genovese, in considerazione dell’istituzione della Zona Rossa in Molise a partire da oggi e dell’aggravarsi della situazione epidemiologica nella nostra regione, ha decretato la sospensione dell’esercizio didattico per le scuole dell’infanzia, primaria e secondaria di primo grado dal 1° al 6 marzo c.a.

Il Primo Cittadino, raggiunto telefonicamente, ha dichiarato: “Dopo contatti con i vertici ASREM, con i Sindaci dei Comuni limitrofi e con la Dirigente scolastica dell’Istituto di Sant’Elia a Pianisi, al quale Gambatesa appartiene, ho deciso di sospendere le attività di ogni ciclo scolastico in presenza.

Tale decisione non è legata alla situazione del contesto locale, ma bensì agli scenari regionali che fanno registrare un livello sempre più elevato di contagi e al riscontro della variante inglese del virus in paesi a noi vicini”.