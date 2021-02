“La ‘Zona Rossa’ partirà lunedì. Siamo in attesa anche noi dei dettagli che arriveranno in giornata. Intanto ci stiamo organizzando con gli altri Sindaci della provincia per essere ancora più efficaci nella tutela della salute.

Prevenzione: didattica a distanza e limitazioni agli spostamenti. Per la scuola, in particolare, la sospensione della didattica in presenza sarà una scelta dolorosa, che, tuttavia, in questo momento delicato credo che vada presa in logica precauzionale. Adotterò ordinanza sindacale che stiamo concordando con gli altri Sindaci.

E poi chiediamo con forza: Accelerazione e maggiore organizzazione della campagna di vaccinazione.

Ospedali: Veneziale, SS. Rosario e Caracciolo da usare subito per fare fronte all’aumento del rischio di contagi nella nostra provincia“.