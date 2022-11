Scoiattoli e libellule in festa sabato presso La Molisana Arena. I minicestisti nati nel 2014 e nel 2015 di tutte e dodici le realtà territoriali del minibasket – un numero sempre più in ascesa – saranno protagonisti della primo happening regionale di settore nella stagione 2022/23.

L’appuntamento di apertura coordinato dalla Scuola Minibasket Campobasso (nuovo brand frutto della sinergia delle esperienze affinate nel capoluogo di regione da Cestistica Minibasket e Cus Molise) andrà ad aprire una giornata che sarà conclusa, alle 20.30, dal match di A1 femminile tra La Molisana Magnolia Campobasso e Famila Schio.

«È giusto avvicinare – spiega il coordinatore tecnico Mario Greco – i più piccoli ad eventi di cartello, com’è la partita di sabato sera, confronto di punta del massimo torneo cestistico in rosa. È il modo per farli avvicinare con ancora più forza all’universo della palla a spicchi».

Il via all’evento, primo appuntamento del calendario, è previsto per le 16.15 con chiusura per le 18.30 al momento dell’arrivo delle due squadre nell’impianto di gioco.