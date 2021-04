E’ stato firmato il protocollo di intesa tra il presidente del Coni Molise Vincenzo D’Angelo e il dirigente scolastico Anna Gloria Carlini del Liceo Scientifico Sportivo di Campobasso per la realizzazione di progetti, attività, convegni e attività formative e didattiche al fine di implementare e coadiuvare l’offerta formativa del Liceo Scientifico Sportivo. Il protocollo verrà riproposto al Liceo Scientifico Sportivo di Isernia e a quello di Termoli.

Parallelamente in questi giorni si stanno ponendo le basi per una progettazione che vede coinvolti il Coni e l’Ufficio Scolastico Regionale. Il presidente D’Angelo ha incontrato la dirigente Anna Paola Sabatini per definire il progetto “ABC Sport in….movimento”, già testato negli anni precedenti, mirato a coinvolgere tutte le scuole primarie del territorio. Infine, insieme a Pompilio Sciulli, presidente Anci Molise il Coni mira a creare un protocollo d’intesa finalizzato a migliorare l’impiantistica sportiva. Il protocollo servirà ad ogni Comune per progettare impianti sportivi che possano ricevere supporto e parere favorevole dalla struttura Coni, al fine di avere impianti omologabili.