L’integrazione passa anche tra i banchi di scuola. Lo sanno bene i docenti

dell’Istituto nazionale superiore di formazione e ricerca per l’educazione dei

giovani con disabilità e l’insegnamento adattato (INSHEA) di Parigi che sono

volati in Italia per un confronto con i colleghi del Bel Paese. Hanno scelto il Molise,

dove, a Campobasso, hanno fatto tappa presso l’Istituto di Istruzione Superiore

“Pertini-Montini-Cuoco”.

La trasferta, organizzata dall’associazione Reattiva nell’ambito del Programma

comunitario Erasmus+, ha consentito a dieci docenti che si stanno specializzando

presso l’INSHEA di trascorrere cinque giorni nel capoluogo, visitare l’Ufficio

Scolastico Regionale, conoscere associazioni e cooperative che si occupano di

disabilità.

Un’opportunità di formazione all’estero per gli ospiti d’oltralpe, che al “PertiniMontini-Cuoco” hanno vissuto una intensa due giorni di job shadowing, dedicata

ad osservare ed apprendere finalizzata all’arricchimento professionale e personale.

Tecnicamente si tratta di un tipo di formazione “on the job” in cui il singolo, che

desidera ampliare le proprie competenze, segue e osserva, come un’ombra, un

dipendente più esperto e con più seniority.

La delegazione dell’Istituto che rappresenta la Francia presso l’Agenzia europea

per lo sviluppo dell’educazione dei gruppi con bisogni educativi speciali è stata

ospite della scuola molisana per osservare metodologie, strategie didattiche e

formative che possano migliorare il livello di inclusione nel proprio Paese.

Primo incontro nella palestra del Liceo Linguistico Pertini, dove a dare il

benvenuto agli ospiti c’era il dirigente scolastico Umberto Di Lallo, le referenti per

l’Inclusione Annarita Durante e per il sostegno Arianna Antenucci insieme ai

docenti di sostegno. Il team francese è stato accolto e coinvolto in una partita di

baskin tenuta dal Prof. Umberto Anzini, unico allenatore del baskin del Molise,

uno sport di squadra, giocato da disabili e normodotati insieme. Il termine “baskin”

è l’unione di “basket” e “inclusivo”. La partita ha rappresentato un momento

emblematico di inclusione e rappresentativo di una rete tra scuola, famiglia e

associazioni.

Il giorno seguente, la scuola ha aperto le porte delle proprie classi, presso la sede

dell’Istituto Biotecnologico di via Scardocchia, per permettere alla delegazione

partita da Parigi di osservare il modo in cui l’inclusione prende forma nel

quotidiano scolastico, analizzando il lavoro day by day.

Motivo di grande interesse è stato constatare come il docente di sostegno con il

proprio alunno non costituisca un’isola separata dal contesto classe, ma come

entrambi si amalgamino in un clima di arricchimento reciproco sia per il gruppo

dei pari che per la condivisione di metodologie didattiche tra docente curricolare e

di sostegno.

Attivamente coinvolti, partecipi, attenti ed interessati, i docenti dell’INSHEA

hanno saputo identificare buone pratiche trasferibili nel loro contesto

professionale, profondamente diverso da quello italiano, a beneficio degli alunni

con bisogni educativi speciali. Ripartiranno oggi alla volta della Francia portando

nei loro bagagli un’esperienza preziosa ed arricchente. Made in Molise.

Di grande valore il lavoro svolto inoltre dai tredici alunni del Liceo Linguistico,

delle classi terze, quarte e quinte, che il 6 e 7 febbraio scorsi sono stati impegnati

come brave guide ed abili interpreti per gli ospiti stranieri