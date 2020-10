La preside Carmela Concilio comunica che da oggi, 19 ottobre 2020 al giorno 24 ottobre 2020, le attività didattiche per la scuola primaria e secondaria di I grado di Monteroduni e per la scuola secondaria di II grado di Venafro saranno svolte in modalità FAD in base al Piano Scolastico per la Didattica Digitale Integrata di Istituto con attività sincrone con Meet della piattaforma G Suite for Education secondo l’orario giornaliero e settimanale in vigore, reperibile sul sito della scuola al seguente link: https://www.isissgiordano.edu.it/orario-lezioni/. Le unità orarie saranno di 45 minuti (40 per la scuola primaria) con 15 minuti di pausa ogni due ore, come indicato nelle tabelle sottostanti.