Dopo l’incontro del tavolo operativo regionale di questa mattina, così richiesto dalle segreterie regionali FLC CGIL, CISL Scuola, UIL Scuola e SNALS Confsal, è finalmente partita anche in Molise la campagna vaccinale per il personale scolastico. Nella riunione di ieri le scriventi OO.SS avevano chiesto di attivarsi immediatamente, anche al fine di recuperare terreno rispetto ad altre realtà regionali che già sono operative da tempo.

Abbiamo inoltre chiesto di comprendere nella campagna vaccinale il personale residente fuori dal Molise ma in servizio nelle nostre scuole, tutti i precari (anche quelli che lavorano con i contratti COVID), il personale delle mense, gli assistenti alla comunicazione ed i tirocinanti. E’ necessario inoltre tenere in considerazione alcune priorità, come quella relativa ai lavoratori fragili, ai docenti della scuola dell’Infanzia e di sostegno, che sono maggiormente esposti al rischio del contagio.

Nel corso della riunione il direttore generale dell’Asrem Florenzano, il sottosegretario all’Istruzione Di Baggio e la Dirigente dell’USR Sabatini hanno preso nota delle nostre richieste, impegnandosi a tenerle in debita considerazione, ed hanno annunciato l’imminenza dell’avvio della fase di prenotazione tramite il portale dell’Asrem. Successivamente, partirà la campagna vera e propria, che verrà organizzata in via capillare sul territorio, grazie alla presenza di 12 punti vaccinali.

Vista la gravità del quadro epidemiologico, l’alto numero di contagi, la presenza di varianti e l’imminente zona rossa, riteniamo prioritario procedere con urgenza all’attuazione della campagna vaccinale: solo dopo si potrà pensare a tornare davvero in presenza. Nel contesto attuale, mancano in tutta la regione i presupposti per poter lavorare e studiare in sicurezza. Sono necessari provvedimenti immediati, al fine di evitare che la situazione precipiti ulteriormente, ponendo a serio rischio i lavoratori e gli studenti.

Vigileremo sul rispetto degli impegni presi e sul corretto svolgimento della campagna vaccinale, ed invitiamo il personale tutto ad aderire. Siamo sicuri che per l’ennesima volta i lavoratori della scuola continueranno a dare l’esempio, in modo da permettere di superare questa difficile fase del nostro paese.