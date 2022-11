Presidente Padre Lino Jacobucci e la Direttrice Erika Cieri avevano annunciato l’inserimento del Corso di avviamento allo sport di base nell’offerta pomeridiani, le discipline proposte in questa prima fase sono: calcio, basket e pallavolo. Per la pallacanestro è stata instaurata una collaborazione con La Molisana Magnolia Basket Campobasso, il sodalizio del capoluogo che milita nella Techfind Serie A1 di basket femminile. La Direttrice Erika Cieri e il direttore Generale dei fiori d’acciaio Rossella Ferro hanno subito trovato l’intesa ed infatti nei giorni scorsi gli allenatori qualificati della Magnolia hanno affiancato le insegnanti nello svolgimento dell’attività.

“Siamo soddisfatti di aver ampliato la nostra offerta didattica con l’inserimento di altre attività sportive. Era un nostro obiettivo e lo abbiamo centrato. – prosegue la direttrice dell’Istituto – Per il basket siamo riusciti a conivolgere La Molisana Magnolia Campobasso, una delle eccellenze del nostro territorio e un imprescindibile patrimonio sportivo del Molise. Questa è un’occasione di crescita e di approfondimento non solo per i piccoli alunni, ma anche per il nostro personale docente”. Lo sport facilita la conoscenza di sé e dell’altro, la relazione con i pari e con gli adulti di riferimento, l’espressione e la comunicazione di bisogni e di sentimenti, il benessere psicofisico. Il progetto ludico- motorie permetterà di acquisire competenze attraverso il giocare, muoversi, manipolare, curiosare, domandare, imparare a riflettere sull’esperienza attraverso l’esplorazione, l’osservazione e il confronto.