di Redazione

Al via le assemblee in tutte le scuole del Molise, il 31 ottobre sciopero.

Dopo l’esito negativo del tentativo di conciliazione svoltosi nei giorni scorsi, continua la mobilitazione della FLC CGIL che porterà allo sciopero della categoria, previsto per il prossimo 31ottobre. Il Ministro Valditara, infatti, non ha fornito alcuna risposta alle nostre richieste, tra cui:

lo stanziamento di risorse aggiuntive per il rinnovo del CCNL 2022-2024 al fine di tutelare la perdita del potere di acquisto dei salari;

la stabilizzazione del precariato, il rafforzamento degli organici e la cessazione dei tagli collegati al dimensionamento scolastico;

la salvaguardia della dimensione nazionale del CCNL contro qualsiasi ipotesi di autonomia differenziata e regionalizzazione della scuola;