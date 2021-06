Nei giorno scorsi, presso l’area sportiva Sturzo, è avvenuta la consegna della targa di Scuole Calcio Élite alla Chaminade Campobasso per la stagione 2019/2020. Il riconoscimento è stato consegnato dal Coordinatore Federale Regionale del Settore Giovanile e Scolastico della FIGC Molise il dottor Gianfranco Piano e i delegati dell’ attività di base e attività scolastica dell’Sgs Massimiliano Di Gregorio e Teresita Felaco. Si tratta del premio più importante, a livello nazionale, che ripaga degli sforzi fatti della società in oltre venti anni di attività, per un progetto che comprende scuola calcio, settore giovanile e prima squadra. “È un orgoglio per la nostra società aver ricevuto la qualifica di Scuola Calcio Élite – ha dichiarato il presidente Franco Bossi – Questo è un riconoscimento che abbiamo raggiunto con grande sacrificio e professionalità e che ci impegneremo a confermare nel tempo”.

La Chaminade Campobasso dopo alcuni anni di attività nella stagione 2003/2004 ha acquisito per la prima volta la qualifica di Scuola Calcio. Negli ultimi anni il club del presidente Bossi e di patron Scarnata ha lavorato duramente per migliorare l’offerta nei confronti dei tesserati, non solo futsal ma anche calcio. Il coordinatore della Scuola Calcio Massimiliano Marsella si è detto orgoglioso: ” Voglio ringraziare tutta la società che ha creduto e investiti sulla scuola Calcio. Voglio ringraziare Siro D’alessandro Responsabile tecnico dell’attività di base, Domenico Martinelli Responsabile tecnico categorie Giovanissimi e Allievi e tutto lo staff tecnico. Abbiamo raggiunto questo traguardo solo grazie al gioco di squadra” . La qualifica di Scuola Calcio Élite certifica l’ottimo livello di qualità per quanto riguarda gli allenatori, le attrezzature, le metodologie e i progetti, garantendo standard elevati secondo i criteri della federazione.