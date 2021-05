RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ecco a Voi il sesto, suddiviso in due parti, appuntamento con “𝘚𝘗𝘖𝘙𝘛𝘐𝘝𝘈…𝘔𝘌𝘕𝘛𝘌” della Dott.ssa Psicologa Marialetizia Proia.

⁣

L’IMPORTANZA DELLO SPOGLIATOIO PER LO SVILUPPO DELL’AUTONOMIA

PART 1️

Spesso si pensa che scuola calcio voglia dire esclusivamente l’insegnamento del gioco del calcio fatto di tecnica e regole del gioco. In realtà in una scuola calcio si incontrano una serie di bisogni dei bambini che poi si traducono in regole e priorità della scuola calcio stessa. Parliamo del desiderio di conoscenza di se stesso e degli altri, il bisogno di stare con i coetanei e che tocca tutte le fasi della socializzazione dei bambini, il bisogno di sentirsi ascoltato e accolto, il bisogno di seguire le regole e quello di autonomia.

Quest’ultimo bisogno è forte e fisiologico nei bambini e spesso è minato dalle emozioni degli adulti che inconsciamente faticano ad accettare il distacco da loro con serenità. Mamma e papà spesso alimentano il conflitto che i bambini sperimentano, tra sperimentare il mondo circostante e al contempo alimentare la dipendenza dai genitori.

Continua…