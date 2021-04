RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ecco a Voi il quinto appuntamento con “𝘚𝘗𝘖𝘙𝘛𝘐𝘝𝘈…𝘔𝘌𝘕𝘛𝘌 ” della Dott.ssa Psicologa Marialetizia Proia. ⁣⁣

GENITORI A BORDO CAMPO‼️

PART 2

I ragazzi costruiscono la loro personalità dal confronto con gli adulti soprattutto con gli adulti di riferimento. Dal punto di vista educativo i genitori e gli educatori di riferimento forniscono, attraverso il loro comportamento, dei rinforzi rispetto alle loro attività. Questi rinforzi possono modificare la loro percezione nei confronti di quello che fanno e di come lo fanno. Se noi adulti ci mostriamo sempre contenti delle loro attività aldilà dei successi o degli insuccessi mostriamo ai nostri ragazzi che siamo interessati alla loro crescita e non ai loro successi numerici (vincita o perdita)

Nel tempo possiamo costruire ragazzi con personalità forte e non dipendente dal giudizio degli altri o dalle aspettative

I ragazzi, inoltre, apprendono anche e soprattutto attraverso l’imitazione degli adulti, quindi esporli alla visione di commenti aggressivi o convitati potrebbe veicolare il messaggio che è giusto contrapporsi in modo aggressivo a decisioni arbitrali oppure a comportamenti non ritenuti appropriati.

I bambini vanno educati al dialogo e al divertimento vissuto nel rispetto delle regole e degli altri e loro imparano anche osservando l’osservazione dei comportamenti degli adulti nelle stesse occasioni

Cerchiamo quindi di essere per i nostri ragazzi delle guide che forniscono affetto, supporto ed esempio nella loro vita. ‼️

