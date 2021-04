⁣RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO

Ecco a Voi il quinto, suddiviso in due parti, appuntamento con “𝘚𝘗𝘖𝘙𝘛𝘐𝘝𝘈…𝘔𝘌𝘕𝘛𝘌 ” della Dott.ssa Psicologa Marialetizia Proia. ⁣⁣

⁣GENITORI A BORDO CAMPO‼️

PART 1

I giornali raccontano spesso di intemperanze dei genitori troppo coinvolti e focosi, soprattutto durante le partite di calcio giovanile ma non solo. Molti non se ne rendono conto, ma assumere atteggiamenti da stadio nello sport giovanile può essere davvero controproducente non solo per la crescita sportiva dei ragazzi, ma soprattutto per la loro educazione alla vita adulta.

La maggioranza di loro è rappresentata sicuramente da chi per passione segue l’attività sportiva dei propri figli impegnati in uno sport che garantisce una certo una crescita fisica e psicologica. Il ruolo dei padri e delle madri è importante perché si formi l’autostima e si rafforzi la fiducia nel rapporto genitori-figli.

Quando, però, l’attenzione diventa eccessiva rischia di causare comportamenti al limite della violenza verbale e psicologica – e talvolta fisica, purtroppo – che nulla hanno che fare con lo spirito sportivo.

Esporre, infatti, i ragazzi alla visione di comportamenti violenti a bordo campo non solo li carichiamo di aspettative nei confronti della loro attività sportiva, ma facciamo in modo che osservino comportamenti inappropriati in relazione ad eventi che fanno parte della loro vita.

Continua…