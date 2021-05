RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO NOTA RICEVUTA DALLA SCUOLA CALCIO ASD BOYS ROCCARAVINDOLA

Ecco il settimo appuntamento, con la rubrica “L’allenamento vien Mangiando… 🍽” a cura della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Rebecca Silvestri!

LE FIBRE

Le fibre rappresentano una bassissima fonte di energia e il loro ruolo principale è quello di regolarizzare la funzione intestinale, ma anche di inibire la produzione di sostanze tossiche e cancerogene pertanto sono un ausilio nel prevenire alcune patologie.

Le fibre alimentari si dividono in due grandi classi:

Le FIBRE SOLUBILI che troviamo in frutta fresca, verdure e nei legumi ci permettono di sentirci più sazi, limitano l’assorbimento di zuccheri e grassi mantenendo bassi i livelli di glucosio e colesterolo nel sangue importantissimo per prevenire il rischio di sviluppare diabete e malattie cardiovascolari.

Inoltre queste fibre nutrono i batteri necessari al nostro organismo affinché ci sia una buona flora batterica intestinale. Le fibre INSOLUBILI invece le troviamo soprattutto nei cereali integrali e contribuiscono a regolarizzare il nostro intestino ma affinché ciò avvenga è necessario accompagnarle da un consumo di acqua proporzionato (1, 5- 2 litri al giorno) affinché non ci si imbatta al contrario in episodi di stipsi ostinata!

Per garantire tutti gli effetti benefici delle fibre è fondamentale un suo consumo in quantità adeguate. Il fabbisogno giornaliero di fibre e consumo minimo raccomandato è di 25 g/die che otteniamo consumando quotidianamente 2 porzioni di frutta fresca, almeno 2 di verdura e 1-2 alimenti integrali, almeno 2 volte alla settimana una porzione di legumi abbinata ad una di carboidrati. Che ne dite ad esempio di preparare un’ottima pasta con fagioli?