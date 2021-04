RICEVIAMO E PUBBLICHIAMO NOTA RICEVUTA DALLA SCUOLA CALCIO ASD BOYS ROCCARAVINDOLA

Ecco il sesto appuntamento, suddiviso in 2 parti, con la rubrica “L’allenamento vien Mangiando… ” a cura della Biologa Nutrizionista Dott.ssa Rebecca Silvestri!⁣

𝐈 𝐌𝐈𝐂𝐑𝐎𝐍𝐔𝐓𝐑𝐈𝐄𝐍𝐓𝐈

🔛 PART 1️⃣⁣

👉🏻 Dopo aver conosciuto i 𝑀𝐴𝐶𝑅𝑂𝑁𝑈𝑇𝑅𝐼𝐸𝑁𝑇𝐼, scopriamo i 𝗠𝗜𝗖𝗥𝗢𝗡𝗨𝗧𝗥𝗜𝗘𝗡𝗧𝗜: 𝙑𝙄𝙏𝘼𝙈𝙄𝙉𝙀 e 𝙎𝘼𝙇𝙄 𝙈𝙄𝙉𝙀𝙍𝘼𝙇𝙄 che, pur non fornendo calorie, sono indispensabili per il nostro organismo in quanto sono responsabili del buon funzionamento dell’organismo. ⁣

👉🏻 Le 𝑉𝐼𝑇𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸 che contribuiscono maggiormente alla 𝘊𝘙𝘌𝘚𝘊𝘐𝘛𝘈 💪🏻 (sviluppo osseo, vista, sistema immunitario, rinnovo cellulare, ecc.) quindi importantissime in bambini e adolescenti, sono la A, la C e la D, ma anche quelle del gruppo B. Sono presenti soprattutto nella frutta e nella verdura e proprio per questo sono considerati tra i cibi più sani ed importanti e questo vale per tutte le età. ⁣

Possiamo immaginare le 𝑉𝐼𝑇𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸 come un mondo fatto di colori bellissimi ed associare questi colori alla frutta, alla verdura, agli ortaggi, ai legumi, agli alimenti di 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍𝐄 𝐕𝐄𝐆𝐄𝐓𝐀𝐋𝐄 ma anche ad alimenti di 𝐎𝐑𝐈𝐆𝐈𝐍𝐄 𝐀𝐍𝐈𝐌𝐀𝐋𝐄 (latte e derivati, carne, pesce, uova). ⁣

La vitamina A è presente nel latte e nelle uova, ma anche nei vegetali di colore rosso, giallo e arancione, come carote, albicocche, pomodori e frutti di bosco. La vitamina C sta bene con i colori arancione e verde: agrumi, spinaci, broccoli, kiwi. ⁣

Ogni giorno dovremmo riempire i nostri piatti dei 𝗖𝗢𝗟𝗢𝗥𝗜 𝗗𝗘𝗟𝗟𝗔 𝗦𝗔𝗟𝗨𝗧𝗘 ☺️ ed evitare la 𝐶𝐴𝑅𝐸𝑁𝑍𝐴 𝑑𝑖 𝑉𝐼𝑇𝐴𝑀𝐼𝑁𝐸 che può manifestarsi con svariate malattie come ad esempio anemia, rachitismo, disturbi della vista, malattie della pelle o neurologiche. ⁣

Tramite una corretta alimentazione quindi abbiamo la possibilità di non farci mancare questi “𝙄𝙉𝙏𝙀𝙂𝙍𝘼𝙏𝙊𝙍𝙄 𝙉𝘼𝙏𝙐𝙍𝘼𝙇𝙄”.⁣

Continua… ⏸ ⁣

