di Redazione

Il Natale sta arrivando e per la scuola calcio Acli è tempo di festeggiamenti.

Ottima prima uscita per il gruppo pulcini 2015 al torneo Erga Sport organizzato presso il centro di addestramento tecnico del Benevento Calcio, località Paduli.

Oltre alla compagine campobassana, alla manifestazione erano presenti 12 squadre, tutte provenienti dalla regione Campania.

Un enorme soddisfazione per mister Gianluca Simpatico e per il collaboratore della categoria Di Ielsi Vincenzo: un risultato che fa da suggestivo aperitivo alla serata di Venerdì 20 dicembre 2024 dove è in programma l’attesa serata di gala in onore delle famiglie e dei calciatori della scuola calcio Acli: genitori, tecnici e dirigenti avranno modo di celebrare i protagonisti di un fantastico anno, quello che volge al termine e accogliere insieme il 2025 che si preannuncia ambizioso e ricco di novità. Nel segno della tradizione Acli.