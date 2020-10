Ieri mattina, facendo seguito a segnalazioni pervenute da dirigenti degli istituti scolastici della città, che hanno lamentato problemi per ottenere dall’Asrem disposizioni adeguate e in tempi congrui rispetto alle azioni di prevenzione e di controllo nelle procedure anti Covid, il sindaco di Isernia Giacomo d’Apollonio, previa intesa con la dirigente dell’Ufficio scolastico regionale Anna Paola Sabatini, ha contattato il direttore generale dell’Asrem, Oreste Florenzano, per rappresentargli una situazione che di fatto rallenta gravemente lo svolgimento delle attività d’istituto.

Florenzano ha garantito al Sindaco un intervento efficace e risolutivo, attivandosi immediatamente in tal senso. Infatti, da subito, l’Asrem ha richiesto agli istituti scolastici gli elenchi per la ricostruzione delle filiere utili all’esame o al riesame dei controlli, assicurando adeguata tempistica e certezza degli esiti.