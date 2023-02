Il “Sommo Poeta” è lo storico ed apprezzatissimo Padre putativo socio/culturale di tantissimi in Italia, nell’antico continente e nel resto del mondo progredito. Dante Alighieri cioè come preciso punto di riferimento e di partenza per tanti appassionati e persone inclini a scrivere ed esprimersi in versi. E tra i molti cui piace “poetare” si segnala la 53enne signora della provincia di Brindisi, Letizia Rosita Alessandra, laureata in Economia all’Università di Siena, con precedente maturità classica, titoli informatici, autrice di testi e perfetta poliglotta di lingua inglese e tedesca, nonché studiosa di musica per anni. La donna, appassionata di poesia, sua naturale inclinazione, ama far conoscere i suoi versi ed ha chiesto ospitalità a futuromolise. “Scrivere per me è vivere –spiega la donna- è come respirare, mi viene naturale, è un’esigenza e al tempo stesso riesco a far emergere la mia creatività”. Ed eccole alcune liriche della 53enne pugliese. AMORE CELATO : La mia isola, la mia ancora. Quanto tempo per arrivare a te, la dimensione che non esisteva sei ora per me. IL BUIO : Lotto ogni giorno contro l’oscurità dell’anima, ma so che ti devo prendere per mano e accettare, come fossi mia amica. Insieme useremo altri colori per dipingere la vita. IL POTERE DELL’AMORE : L’amore è rivoluzionario, si allarga a sfere concentriche verso il tutto, abbracciando me e te. Chapeau signora !