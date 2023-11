di Redazione

Ulteriore iniziativa in Molise per la Campagna di screening per l’epatite “C” promossa dal Ministero della Salute e dalla Regione Molise, attuata dall’ASReM con una serie di iniziative tese ad individuare i soggetti affetti dall’infezione da virus HCV ma completamente asintomatici.

“L’Epatite C è un’infezione del fegato causata dal virus dell’epatite C (HCV). L’infezione può cronicizzare e, se non trattata con una terapia specifica, può provocare cirrosi e cancro al fegato. La malattia epatica di solito non è sintomatica per cui l’unico modo per individuarla è sottoporsi al test “- afferma la dottoressa Paola Sabatini referente per la campagna di screening.

“La diagnosi precoce della epatite C e la terapia con i farmaci attualmente a disposizione possono salvare la vita. Grazie alla collaborazione di medici ed infermieri dell’ASReM -dichiara il Dr. Giovanni Di Santo Direttore Generale dell’ASReM,- il Programma di Screening HCV sta continuando nelle piazze dei maggiori Centri del Molise , per offrire ai cittadini molisani questa opportunità” Il giorno 18 novembre a Isernia in piazza Celestino V , dalle ore 10.00 alle ore 15.00 , infermieri e medici dell’ASReM saranno a disposizione per eseguire il test ai cittadini molisani nati tra il 1 gennaio 1969 e il 31 dicembre 1989.

Lo screening volontario , gratuito, non prevede alcuna necessità di prescrizione medica o pagamento di ticket e si effettua mediante una semplice puntura del polpastrello. L’iniziativa si avvale della collaborazione degli Infermieri CIVES