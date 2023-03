Un terremoto di magnitudo 3.0 è avvenuto in zona Vastogirardi (IS) alle ore 01:35 IT ad una profondità di 20 km.

Nella stessa zona ci sono state due scosse di magnitudo rispettivamente 2.7 e 2.4 la mattina del 26 Marzo.

Non risultano danni a persone o cose.