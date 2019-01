Una scossa di terremoto di magnitudo 3.0 è stata avvertita questa mattina, domenica 6 gennaio 2019, in tutta la provincia di Isernia alle ore 10.50, rilevata dai sismografi dell’Ingv con epicentro ad Acquaviva d’Isernia. Non si segnalano danni a persone o cose.

Ad Acquaviva d’Isernia e nei centri vicini, come Forlì del Sannio e Cerro a Volturno, la gente è scesa in strada. “Tanto spavento perché la scossa sembrava non finire mai”: così il sindaco di Acquaviva d’Isernia Francesca Petrocelli ha descritto i momenti vissuti in paese, esprimendo anche preoccupazione perché “il nostro unico punto di raccolta è il campo sportivo e trascorrere una notte all’aperto con queste temperature non è l’ideale.

In paese ci sono 40 centimetri di neve”. In merito alle scuole aggiunge: “I nostri bambini frequentano le lezioni in un edifico di Cerro a Volturno (Isernia) che resterà chiuso domani, ma a causa della neve”.