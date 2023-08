Dissenso, contrarietà e delusioni nel Molise dell’ovest -da Venafro a Rocchetta al Volturno- per la scomparsa di appuntamenti culturali estivi di rilievo che hanno fatto la storia recente di musica e canto in tale territorio regionale e che oggi purtroppo non si tengono più, “tagliati” forse da carenze finanziarie istituzionali o da altre determinanti concause, tipo la relativa attenzione alla cultura in genere. A Rocchetta al Volturno è di fatto scomparso il Concorso Pianistico Internazionale Città di Rocchetta che si teneva nella storica Abbazia di San Vincenzo, che presentava anche una partecipatissima serata artistica in piazza e che era giunto alla 18.ma edizione con presenze di pianisti di tutti i continenti. Tanti gli sponsor privati, importanti i sostegni pubblici, numerose le presenze, altrettanto i consensi popolari, ma un brutto giorno tutto questo è scomparso. Niente più Concorso Pianistico, niente più applaudita serata musicale in piazza e sostanziale stop alla vita artistico/culturale di Rocchetta. Spostiamoci di poco, a Venafro, per dire di altro analogo tramonto. Negli ultimi anni ben tre opere liriche -Cavalleria Rusticana, Traviata e Tosca- presentate nell’inusuale ma bellissima location di laghetto e palazzina Liberty con tanta arte canoro/musicale in primissimo piano ed enormi favori popolari. Questo sino al 2022, mentre con l’estate 2023 in corso è svanito tutto. Cancellata ogni cosa con una passata di spugna bagnata ! Si terrà qualcosa di altrettanto rilevante sotto l’aspetto artistico nella stessa location o altrove a Venafro in chiusura d’estate? È l’auspicio unanime, ma francamente non è facile credervi. Ergo, restano le sconsolate e contrariatissime considerazioni dei venafrani, una volta appreso che nulla c’è all’orizzonte : “Non si fa più niente? Come mai ?”, prime inquietanti domande popolari dei venafrani. Quindi, “O tempora, o mores”, proverbio latino citato al riguardo da un signore del posto secondo cui ogni tempo ha i propri costumi ! Già, ma quelli correnti in tanta parte del nostro territorio regionale non appaiono affatto i migliori !

T. A.