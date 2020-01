Un Fiat Grande Punto e un furgone Ducato, si sono scontrati frontalmente nel pomeriggio di oggi, giovedì 16 gennaio, all’altezza dell’ex hotel “Le Cupolette”, in territorio di Vinchiaturo. Tre le persone coinvolte nel drammatico incidente, una coppia che viaggiava in direzione Isernia e un uomo alla guida del Ducato, trasportati in ospedale dalle ambulanze del 118. Ancora da stabilire l’esatta dinamica del sinistro. Uno dei feriti, sarebbe in condizioni gravissime. Sul posto Vigili del Fuoco e Carabinieri per i rilievi del caso.

Aggiornamento

Si aggrava il bilancio dell’incidente a Vinchiaturo, purtroppo, uno dei feriti non ce l’ha fatta. Si tratta di una 66enne di Cercemaggiore che si trovava a bordo della Fiat Grande Punto, troppo gravi le ferite riportate nello scontro. Restano gravi le condizioni degli altri due feriti.