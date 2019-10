Nella mattinata di oggi, mercoledì 9 ottobre, si è verificato un grave incidente stradale lungo la Statale 652 tra Cerro al Volturno e Rionero Sannitico.

Due camion si sono scontrati per cause in corso di accertamento: il bilancio è di un ferito grave rimasto incastrato nell’abitacolo del mezzo pesante. L’uomo è stato estratto dalle lamiere dai Vigili del Fuoco e trasportato al Veneziale di Isernia dai sanitari del 118.

Sul posto sono intervenuti anche gli uomini dell’Anas e la Polizia stradale per i rilievi del caso. Traffico in tilt, ma che ora sta tornando lentamente alla normalità.