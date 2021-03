Era fine marzo dello scorso anno quando improvvisamente veniva meno il giovane prof. Francesco Giampietri, venafrano docente all’Università degli Studi di Cassino ed autore di numerosi testi in ambito storico e filosofico tra cui piace qui ricordare “Il cielo sceso a corte”, testo di diritto e politica nel pensiero di Leibniz che Francesco presentò al Palazzo De Utris nel centro storico di Venafro, presenti tra gli altri i suoi soddisfattissimi genitori. Al personaggio, che ha lasciato enorme rimpianto in quanti lo apprezzavano, verrà dedicata domani mattina, ore 11:30, alla chiesa dell’Annunziata di Venafro la Santa Messa in suffragio.