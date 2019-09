“Mi addolora molto la notizia della scomparsa di Mario Totaro, un appassionato di quella politica al servizio della gente che ha avuto il merito di rimanere sempre coerente con le sue idee e lungimirante in ciò che si doveva e si poteva fare per la sua terra. Un politico preparato, di grande esperienza, protagonista di molti passaggi della vita politica molisana, rispettoso delle istituzioni che ha contribuito a far crescere nel corso della sua lunga carriera. Ma, soprattutto, una persona perbene, di quelle che il Molise ricorderà, perché da uomini come Mario Totaro, sono arrivate mirabili testimonianze e lezioni di vita. A Francesco, in modo particolare, e ai parenti tutti, giungano le mie più sentite condoglianze”.