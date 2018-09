A nome dell’Amministrazione Comunale esprimo cordoglio per la scomparsa dell’amico Lucio Di Raffaele, venafrano verace, storico amministratore della nostra città. Con Lucio va via un pezzo di storia di Venafro, che ha appassionato per tanti anni i Venafrani, al punto da coinvolgere anche quelle generazioni, come la mia, che di quegli anni hanno vissuto soltanto i racconti e gli aneddoti.

Per anni per chiunque si sia affacciato all’impegno politico cittadino, l’incontro, il dialogo e il confronto con Lucio hanno costituito una tappa imprescindibile. Ogni chiacchierata con lui, programmata e approfondita oppure casuale e fugace, era occasione di crescita politica e amministrativa. Per questo sono convinto che il nome di Lucio “Fremmete”, come tutti lo conoscevamo, resterà scolpito nella storia della nostra città, a cui già appartiene.