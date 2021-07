È venuta a mancare Angela Fusco Perrella. “La lady di ferro”. Era questo l’appellativo con cui veniva indicata la donna che riusciva a competere nel mondo politico senza la facilitazione delle quote rosa. Ex presidente del Consiglio regionale e assessore dei vari governi Iorio, la Fusco si è sempre contraddistinta per la caparbietà e la sensibilità verso il terzo settore a cui si è dedicata anche dopo l’uscita dalla scena politica.

L’annuncio dato in Consiglio regionale durante la seduta ha lasciato tutti sorpresi.

A lei è stato dedicato un minuto di silenzio