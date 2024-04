di Redazione

Lutto in Molise per la scomparsa all’età di 99 anni di Antonio Di Nucci, storico fondatore dell’omonima azienda casearia. Originario di Capracotta dove nel 1940 ha aperto un primo caseificio per poi aprirne un secondo ad Agnone. In questi anni ha sempre rappresentato una guida e un punto di riferimento, non solo per i suoi eredi ma anche per tutti coloro che si sono cimentati con l’arte casearia. “Nonno Antonio Di Nucci, colonna della nostra storia, ci ha lasciato serenamente sulla soglia dei cento anni. Un tempo lungo vissuto fino all’ultimo con un’energia inarrestabile e travolgente, che lo renderà per sempre cuore pulsante del nostro lavoro e della nostra memoria. Ti saremo per sempre grati per il tuo amore”. Sono le parole di commiato del messaggio firmato dalla sua famiglia e da tutti i ragazzi del Caseificio Di Nucci.