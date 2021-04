REDAZIONE

Le parole del presidente Toma sono una vergogna nazionale.

“Il presidente Toma nel suo intervento sul 25 Aprile tenta un’operazione strategica, quella di togliere alla data il valore della Libertà conquistata dai Partigiani per redistribuirlo a tutti coloro che in quel momento storico si trovavano a combattere sul suolo italiano ma, ancora una volta, ne combina una delle sue; annovera tra i salvatori della Libertà e dell’Italia anche il contingente di “soldati tunisini, senegalesi e goumier, marocchini di etnia berbera.

Ogni guerra porta scempio e rovina e moltissimi soldati si macchiarono di crimini efferati contro gli italiani ma quello che fecero i goumier inquadrati nel Corpo di spedizione francese in Italia fu qualcosa di diverso: fu metodo, fu merce di scambio, fu brutalità e violenza autorizzata da chi li aveva arruolati”

Segreteria Nazionale del Partito Democratico