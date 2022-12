È sempre un piacere unico ed impagabile “incontrare” la tradizione e lasciarsene piacevolmente coinvolgere. È di quanto hanno fruito in mattinata tanti venafrani grazie all’eccellente performance itinerante degli studenti ambosessi dell’obbligo della città che diretti dai loro docenti di musica, anch’essi protagonisti dell’esibizione assieme agli allievi, hanno interpretato con musica e canto ottimamente eseguiti una pagina particolarissima della migliore tradizione popolare venafrana di fine anno, ossia ” Sciusc’ e p’ sciusc’ “.

Il canto cioè incentrato sulsaporitissimo rustico ( i sciusc’ ) della casa contadina di un tempo che dal pomeriggio del 31 dicembre veniva offerto, assieme ad altre prelibatezze naturali dei tempi andati, a quanti in gruppi di cantanti/musicisti giravano per gli antichi quartieri, augurando fortune e benessere, e ricevendo in dono tanto ben di Dio, sciusc’ in primis. Tutto questo, divertendosi un sacco, hanno cantato, suonato e riproposto fanciulli e ragazzi di Venafro, non ricevendo questa volta ” i sciusc’ “, ma incassando la simpatia di tutti, soddisfattissimi dell’esibizione tradizionale nell’abitato cittadino.

Nel video allegato l’impegno dei giovanissimi suonatori e cantanti di ” Sciusc’ e p’ sciusc’ “, all’unisono coi loro dicenti di musica.