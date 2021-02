Gli enti interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente in formato elettronico. É disponibile on-line, nella sezione “Modulistica” del sito del ministero del Lavoro, il modello di domanda (con la guida alla compilazione) per richiedere il contributo 2021 per la stabilizzazione dei lavoratori socialmente utili nei piccoli Comuni della Guida alla compilazione.

I Comuni interessati dovranno presentare domanda, esclusivamente in formato elettronico, entro il 31 marzo 2021.

I Comuni con popolazione inferiore ai 5mila abitanti, ammessi al finanziamento per la stabilizzazione di lavoratori socialmente utili, secondo quanto stabilito dall’articolo 1, comma 1156, lettere f) e f-bis) della legge 27 dicembre 2006, n. 296, possono presentare istanza di erogazione del contributo per questa annualità entro il 31 marzo 2021.

La domanda dovrà essere compilata sulla base delle indicazioni contenute all’interno della Guida alla compilazione e trasmessa unicamente in formato elettronico.