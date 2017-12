Questo Sindacato CSA REGIONI AUTONOMIE LOCALI,

Preso atto che a tutt’oggi il Comune di Pettoranello di Molise non ha corrisposto ai propri dipendenti né lo stipendio relativo al mese di dicembre né la tredicesima mensilità del c. a. loro spettante per legge e per CCNL;

Tenuto conto che la tredicesima mensilità deve essere pagata entro la data del 18.12.2017;

Rilevato che diverse disposizioni che posticipano tale adempimento contenute nella convenzione tra Comune e Tesoreria rilevano solo per i rapporti interni tra l’Ente e l’Istituto Bancario e comunque mai possono derogare alla suddetta normativa;

Preso atto che i pagamenti delle retribuzioni mensili avvengono da parte dell’Ente in indirizzo oltre il termine di legge prima menzionato;

diffida e costituisce in mora

il Comune in indirizzo al rispetto dei termini di legge (giorno 18 del mese di dicembre) e al pagamento degli interessi di legge per i giorni di ritardo maturati e maturandi rispetto alle predette retribuzioni.

Inoltre contesta sin da ora il danno patrimoniale poiché, avendo fatto affidamento sul rispetto della normativa vigente da parte del Comune, i dipendenti si sono impegnati per pagamenti periodici verso terzi con scadenza per il giorno 18 dicembre.

La presente vale ai fini interruttivi della prescrizione.

Si resta in attesa di riscontro che dovrà avvenire entro i termini di cui alla normativa vigente Distinti saluti.

Il Coordinatore del CSA

(Feliciantonio Di Schiavi)