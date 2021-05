Ore 13.15. È una tragica domenica alle porte del comune di San Martino in Pensilis nel primo weekend di zona gialla. Un’auto per cause in corso di accertamento si è scontrata frontalmente contro un camion, lungo la Provinciale 40. Il conducente dell’utilitaria, un 58enne del posto, Giancarlo Graziapiena, molto conosciuto, ha avuto la peggio. L’impatto infatti gli è stato fatale ed è probabilmente morto sul colpo. Sul posto Carabinieri, 118 e Vigili del Fuoco. I sanitari non hanno potuto far altro che constatare il decesso del conducente dell’auto. Allertati i familiari che si sono recati sul luogo della trqgedia. La notizia sta circolando all’interno della comunità che è sconvolta per quanto accaduto. In corso la ricostruzione della dinamica da parte dei militari. Secondo i primi rilievi, uno dei due veicoli all’altezza di una curva avrebbe invaso la corsia di marcia opposta, Sposato e con due figli, dipendente presso un’azienda, Giancarlo Graziapiena era noto per la sua grande generosità. “Una persona speciale, che faceva le cose senza mai chiedere nulla in cambio“, ci ha riferito commosso il sindaco Giovanni Di Matteo.