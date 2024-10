“Photolab-Scatto il Molise“, corso per promuovere il territorio con le immagini, iniziativa organizzata dall’Azienda Autonoma di Soggiorno e Turismo del Molise, in collaborazione con l’Ordine dei Giornalisti, il Corecom, il Dipartimento di Scienze Umanistiche, Sociali e della Formazione Unimol e con il supporto dell’associazione Alta Marea, nell’articolata tre giorni tenutasi dal 15 al 17 marzo 2024, ha partorito una mostra che aprirà i battenti sabato 26 ottobre prossimo a partire dalle ore 11,00 presso il bellissimo spazio Campobassano del Circolo Sannitico. Apprendere le tecniche d’utilizzo di fotografia e immagini come strumento di promozione del territorio e formare narrazioni fotografiche per raccontare il Molise attraverso l’arte della fotografia e della ripresa, consentendogli di acquisire le basi tecniche, di linguaggio e anche quelle deontologiche della professione giornalistica, è stato l’obiettivo del corso di fotografia e riprese non solo per giornalisti ma anche per operatori turistici, studenti, amatori.

Il corso è stato partecipatissimo soprattutto nelle uscite esterne che hanno previsto location d’eccezione come la Campobasso antica con i suoi palazzi, i suoi musei, il teatro Savoia, le sue opere d’arte, i giardini e le piazze. Altra tappa interessante e suggestiva per la copiosa biodiversità l’Oasi WWF di Guardiaregia.

Docenti qualificati quali Giuliano Ricella- reporter- e Pio Peruzzini, affermato professionista della fotografia, hanno garantito l’alto livello del corso che ha visto impegnati anche fotografi professionisti. La mostra vuol rappresentare il punto di incontro tra lo studio e la realtà che attraverso la stampa si pone al cospetto del pubblico esterno al contesto fotografico. Dettagli, vedute d’assieme, particolari di bellezza unica si fondono all’immagine e raccontano cosa l’interprete vuol far comprendere con il suo scatto. Questo il senso della mostra che è stata interessata dal caloroso supporto della Città di Campobasso grazie al tempestivo e esaustivo intervento dell’Assessore Mimmo Maio presente alla conferenza stampa di presentazione che si è tenuta il 23 ottobre sempre presso la sala del Circolo Sannitico. Presenti altresì l’on.le Remo Di Giandomenico in rappresentanza dell’Azienda Autonoma, Maurizio Varriano coordinatore dell’Ufficio stampa dell’Azienda, Antonio De Gregorio, presidente dell’Associazione Alta Marea. La mostra chiuderà i battenti il lunedì seguente. Gli orari di apertura: ore 11,00/13,00 – 16,00-22,00. Parteciperanno i fotografi che esporranno, il presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Molise Vincenzo Cimino, l’on.le Remo Di Giandomenico, l’Assessore Mimmo Maio, rappresentanti della politica regionale e provinciale.

