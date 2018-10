Fissata al prossimo 26 ottobre la presentazione della legge regionale relativa all’istituzione Parco archeologico, storico, artistico, naturale del sito dell’Abbazia di San Vincenzo a Volturno. Il fine è quello di arrivare quanto prima al definitivo riconoscimento di quell’area, quale sito di preminente interesse scientifico e ambientale per mettere a frutto i vantaggi offerti dalla storia e dall’ambiente che lo caratterizzano.

I vantaggi derivanti dalla valorizzazione del Parco avranno ricadute positive in termini turistici e quindi economiche-occupazionali che si potrebbero determinare in un prossimo futuro. Alle Amministrazioni direttamente interessate dal progetto, mi preme rivolgere un particolare invito per un proficuo confronto e per ricevere eventuali suggerimenti utili al fine di migliorare la proposta qualora lo ritenessero opportuno. Un incontro propedeutico ho inteso programmarlo, come detto, per il prossimo venerdì 26 ottobre alle ore 18 presso la mia Segreteria Politica in Corso Campano 118, a Venafro.