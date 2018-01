Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo su Facebook lancia un duro attacco contro il governatore Frattura e i suoi sodali.

“Furbizie politiche e non solo: fatte di cinquantadue emendamenti che hanno creato un vero teatrino dell’assurdo. La proposta di rivedere Molise Acque trasformandolo in un ente non economico con tutte le conseguenze del caso, la riforma dei consorzi di bonifica, la modifica ennesima della legge elettorale evidenzia la prepotenza e l’incapacità di un partito e di una coalizione in cui non mi rispecchio”.