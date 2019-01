Il Consigliere regionale Massimiliano Scarabeo replica, con un duro post su Facebook, alle dichiarazioni politiche rilasciate dall’on. Annaelsa Tartaglione.

Scrive Scarabeo

“L’on Tartaglione eletta per caso e ” nominata per grazia divina” dimostra il suo vero spessore umano e politico . Forse lei dimentica che non tutti sono disposti ad accaparrarsi le simpatie sentimentali di qualche ex presidente del consiglio! Le sue squallide dichiarazioni mi hanno fortemente motivato e iper convinto che sono sulla strada giusta. #TARTAGLIONEPOLITICAMENTERIPUGNANTE”