“Mi addolora molto la notizia della scomparsa di Antonio Fusco, Professore Ordinario di Psicologia dell’Arte e della Letteratura dell’Università degli Studi di Cassino e del Lazio Meridionale. Una persona illuminata di grande spessore culturale e professionale che ha dedicato la vita agli studi, alla ricerca e al diffondere del sapere.

Il professor Antonio Fusco ha ottenuto la nomination per il premio Nobel in Letteratura nel 2011/2012. E’ stato un punto di riferimento per le tante generazioni che lo hanno seguito formandosi nel suo insegnamento. Alla famiglia del professor Fusco le più sentite condoglianze”.