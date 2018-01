A distanza di quasi otto anni dalla prima assegnazione della “Bandiera Arancione”, il Comune di Scapoli vede confermato per il triennio 2018-2020 il prestigioso riconoscimento riservato dal Touring Club Italiano ai borghi italiani che si contraddistinguono per il loro impegno concreto nel preservare la bellezza e le tradizioni.

Sottoposto nei mesi scorsi ad un’attenta analisi da parte degli esperti del Touring Club Italiano che hanno valutato oltre 250 indicatori del Modello di Analisi Territoriale e eseguito anche visite sul campo in forma anonima e in totale autonomia, Scapoli ha ottenuto ancora una volta l’ambito e prestigioso marchio di qualità turistico-ambientale del TCI.

“I nostri sforzi per migliorare l’offerta turistica, la fruibilità e la vivibilità del nostro paese sono stati la chiave per ottenere la conferma di questo importante riconoscimento nazionale che ci riempie di orgoglio e che ci invita a fare ancora meglio – afferma il Sindaco Renato Sparacino.

Negli ultimi anni abbiamo lavorato molto sui cosiddetti ‘punti da migliorare e potenziare’ segnalati dagli esperti del TCI nei loro dettagliati report periodici relativi al nostro territorio. Sicuramente, quindi, i notevoli investimenti effettuati per il rinnovo dell’arredo urbano, la nuova segnaletica turistica, la realizzazione del primo portale di promozione turistica www.benvenutiascapoli.it, il rinnovo della pubblica illuminazione con tecnologia a led, la realizzazione di un impianto fotovoltaico comunale, il potenziamento delle manifestazioni culturali più importanti, l’istituzione della De.C.O. a tutela del Raviolo Scapolese e tante altre iniziative hanno contribuito decisamente a rendere Scapoli più accogliente, moderno e ospitale e a confermarsi come ‘Bandiera Arancione’.

Un doveroso ringraziamento va a tutti gli Scapolesi per la cura e l’attenzione che hanno per il proprio paese e soprattutto per il grande spirito di accoglienza e ospitalità che è molto apprezzato dai sempre più numerosi turisti. L’Amministrazione Comunale, che ha già in cantiere numerose altre iniziative che saranno realizzate nei prossimi mesi, come sempre è aperta a tutti i suggerimenti e alle proposte utili a rendere Scapoli un paese sempre più accogliente.”