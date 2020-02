Si avvisano gli interessati che il Commissario Straordinario dell’Associazione Turistica Pro-Scapoli Avv. Delia Rita Di Meo, organizzatore de “La Raviolata – Sagra del Raviolo Scapolese De.C.O”, per consentire l’insediamento del nuovo Consiglio Direttivo e l’elezione del nuovo Presidente dell’Associazione, ha comunicato che la manifestazione NON si svolgerà come previsto domenica 23 febbraio p.v., ma verrà RINVIATA di qualche settimana. Seguirà nuova comunicazione con la nuova data stabilita.