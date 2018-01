L’incidente si è verificato questa mattina, 24 gennaio 2018, alle prime luci dell’alba, lungo la strada provinciale 1 nel Comune di Scapoli, in località Castagna. Una Fiat 500, guidata da una 38enne, è finita in un dirupo per cause ancora da accertare.

A lanciare l’allarme è stato un automobilista di passaggio che, fortunatamente, ha notato la vettura nel burrone. La donna è stata estratta viva dal veicolo dai Vigili del Fuoco e immediatamente trasportata in ospedale in codice rosso.