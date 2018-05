Convocata essenzialmente per l’approvazione del bilancio consuntivo dell’esercizio 2017, si svolgerà a Scapoli il 5 maggio 2018 l’Assemblea dei soci del Circolo della zampogna.

Come di consueto, la riunione si svolgerà nell’ambito del tradizionale “Incontro Zampognaro di Primavera”, evento che, unitamente a quello analogo “d’Autunno”, il Circolo ha ideato e organizza ormai da diversi anni, da un lato al fine di offrire ai cultori e praticanti dello strumento con la sacca un’occasione di condivisione di una passione e di una tradizione all’insegna dello scambio, dell’amicizia e della convivilità; dall’altro, per contribuire a richiamare a Scapoli e nell’area visitatori attenti e interessati al patrimonio culturale e naturalistico dell’area stessa.

Per tale ragione, da quest’anno l’Incontro costituisce uno degli eventi del progetto “La zampogna nella terra dell’orso”; un progetto ideato dal Circolo nel contesto del rinnovo dell’adesione da parte del PNALM, per il quinquennio 2018-2022, alla Carta Europea del Turismo Sostenibile e con il quale ci si propone di valorizzare il lavoro di salvaguardia e di diffusione della conoscenza della zampogna anche sotto il profilo del suo contributo allo sviluppo di un turismo culturale e ambientale in territori a ciò vocati come quelli appartenenti al Parco Nazionale d’Abruzzo, Lazio e Molise di cui l’orso e la zampogna possono essere considerati, ancorché sotto profili diversi, simboli distintivi e qualificanti.

Dopo i lavori assembleari, che avranno inizio alle ore 18.00, il programma prevede: alle ore 19.30, esibizione della “Filarmonica Popolare” della Scuola di musica del Testaccio (Roma), diretta da Raffaele Mallozzi; alle ore 21.00, Cena sociale in Musica con la partecipazione di suonatori tradizionali e di musicisti, zampognari e non solo, locali e provenienti anche da altre località del Molise e di fuori regione. Durante l’intera giornata saranno effettuate visite guidate alla Mostra Permanente di zampogne italiane e straniere.