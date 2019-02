Dallo scorso 20 febbraio, una delegazione di studenti di Nakkila (Finlandia) è a Isernia nell’ambito d’uno scambio culturale fra il Liceo linguistico “Cuoco-Manuppella” e l’analogo istituto scolastico finlandese. Accompagnati dai rispettivi docenti e dalla dirigente Mariella Di Sanza, in questi giorni i ragazzi hanno visitato il Museo del Paleolitico e quello di Santa Maria delle Monache, e hanno inoltre potuto apprezzare le bellezze del centro storico di Isernia, della reggia di Caserta e del castello di Pescolanciano. Senza tralasciare di fare attività didattica in aula.

Stamattina, infine, gli studenti di Nakkila si sono recati a Palazzo san Francesco, dove sono stati accolti dal sindaco Giacomo d’Apollonio. «È stato davvero importante per Isernia avervi ospitato – ha detto d’Apollonio –. La città è diventata in tal modo parte attiva di questo lodevole progetto di interscambio culturale, che ha promosso l’istruzione e avvicinato gli studenti di due importanti Paesi europei, come l’Italia e la Finlandia.

Dobbiamo guardare all’Europa – ha aggiunto il sindaco –. come nostro riferimento concreto e attivo, sia per coltivare relazioni in grado di creare circolazione di persone e di idee, sia per partecipare ad uno sviluppo che vede nella cultura il suo più importante caposaldo e nei giovani i destinatari di azioni mirate e importanti, capaci di rendere più ampie le loro conoscenze e dare migliori prospettive al loro futuro». I ragazzi finlandesi ripartiranno domattina. La loro permanenza in città è stata possibile anche grazie all’ospitalità concessa dalle famiglie degli studenti isernini.