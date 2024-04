di Redazione

diciannove studenti del Liceo Linguistico Pertini partecipano ad uno scambio culturale con il Liceo Lafayette di Brioude in Auvergne. Gli alunni impegnati sono quelli delle classi seconda A e B, delle classi terza A, B e I, accompagnati dalle docenti Beatrice Caldarola e Anna Palancia. Il progetto ha come tema “Conoscere e accettare l’altro nella diversità”; obiettivi

principali del progetto, oltre a far conoscere il Molise e la sua cultura, sono essenzialmente

finalizzati allo sviluppo della tolleranza e all’accettazione “dell’altro” abbattendo ogni forma di pregiudizio ed emarginazione. Tutte le attività si svolgeranno in collaborazione con il Liceo Galanti e vedono la partecipazione di 25 alunni francesi accompagnati dai professori Michel Coste e Bruno Manene dell’istituto di provenienza. Particolare interesse ha suscitato la visita guidata nel centro storico del capoluogo molisano grazie alla guida dei professori Paola Maddalena e Nicola Ciarlillo che ha evidenziato la ricchezza storica e culturale della città di Campobasso. Il percorso alla scoperta della nostra regione proseguirà con la visita alla città di Termoli con i lavori conclusivi nella giornata di venerdì 12 aprile in cui saranno evidenziati gli aspetti salienti delle giornate vissute con le famiglie che hanno ospitato gli studenti durante il loro soggiorno a Campobasso.