di T.A.

INIZIO D’ANNO IN ALTA QUOTA IN MOLISE COME PORTAFORTUNA E PER IL BENESSERE FISICO

Come avete trascorso il primo dell’anno? In tanti a casa, altri in località turistiche, tra buona tavola e visite al territorio. Comunque riposandosi sostanzialmente. C’è però chi ha fatto tutt’altro, come porta fortuna e per il proprio benessere fisico. Tra questi da segnalare il gruppo di escursionisti molisani che sono saliti in cima alle montagne della nostra regione e lì si sono fotografati accanto alla Croce, simbolo della Cristianità, e con la neve che ricopriva le vette. “E’ stato bellissimo -hanno affermato soddisfatti al termine della scalata del primo dell’anno nuovo i protagonisti dell’ascesa- ed assolutamente salutare. Ed è stato anche beneaugurante per un 2025 fortunato e tranquillo per tutti. Ci siamo divertiti un sacco e una volta in cima, dopo ore di ascesa, un forte e profondo respiro per immettere nei nostri polmoni la salutare aria montana molisana”.