Un possibile quanto malaugurato passo indietro del Governo nazionale, sullo sblocco del turn over nella sanità regionale, arriverebbe nonostante soltanto la settimana scorsa, in Commissione Affari sociali della Camera, è stato approvato un emendamento che dava via libera alle assunzioni nella sanità per le regioni, come il Molise, in rientro dal deficit sanitario.

La speranza è che si approvi presto il decreto Calabria che contiene gli emendamenti sullo sblocco, perché da quel momento in poi anche per il Molise, come per tutte le regioni soggette a piano di rientro, scatterà il via libera per le nuovi assunzioni.

Una notizia certamente migliore l’ho potuta registrare nell’incontro avuto con il Commissario della sanità Angelo Giustini, il quale ha assicurato che un nuovo Piano sanitario sarà presentato entro il mese di giugno, un nuovo documento che conterrà proposte fattibili per i maggiori ospedali pubblici regionali per quanto riguarda le acuzie.

Per le strutture di Venafro, Agnone e Larino ci sarà un implemento del “Day Surgery” e del “Day Hospital” oltre al potenziamento del servizio di telemedicina e delle specializzazioni mediche per tutti i nosocomi molisani e un potenziamento del servizio del 118.