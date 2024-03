di Redazione

La società SATI S.p.A., operante nel settore del trasporto pubblico locale extraurbano su gomma nella Regione Molise, in persona del presidente del consiglio di amministrazione e legale rappresentante Vincenzo Peca, comunica che a far data dallo scorso 5 febbraio è stato attivato, in via sperimentale, un servizio a chiamata che interessa i comuni di Limosano, Montagano, San Biase e Sant’Angelo Limosano, in coerenza con il vigente piano regionale dei trasporti.

L’attivazione del servizio è stata resa possibile grazie ai fondi stanziati con decreto ministeriale n. 417 del 28/12/2022 per i cosiddetti servizi di sharing mobility, complementari ai servizi di trasporto pubblico locale e regionale, all’esito di un avviso pubblicato dalla Regione Molise per l’acquisizione di progetti di sharing mobility da ammettere a finanziamento.

La proposta progettuale presentata dalla SATI S.p.A., in collaborazione con il partner tecnologico IOKI per ciò che riguarda la gestione del sistema informatico di prenotazione del servizio, e Municipia, società del Gruppo Engineering che affianca le città di ogni dimensione nel loro percorso di trasformazione digitale, è risultata ammissibile a finanziamento e, pertanto, a decorrere dal giorno 5 febbraio scorso nei comuni di Limosano, Montagano, San Biase e Sant’Angelo Limosano è possibile usufruire del servizio a chiamata, effettuato con l’impiego di un moderno minibus da 9 posti, nelle fasce orarie 11:00 – 13:30 e 14:30 – 17:00, per gli spostamenti tra i comuni, con la possibilità di usufruire, a Montagano, della coincidenza con gli autobus di linea diretti a Campobasso.

Gli utenti possono effettuare comodamente la prenotazione della corsa di loro interesse, contattando entro le ore 17:00 del giorno precedente il call center aziendale dedicato.

Questo nuovo traguardo rappresenta per la SATI S.p.A. la conferma di un quotidiano impegno nel fondamentale settore del trasporto collettivo, che la società svolge con professionalità ed abnegazione da oltre 50 anni.