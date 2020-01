Il COMITATO ”NON SPECULATE SUI DEFUNTI” annuncia una conferenza stampa per venerdì 10 gennaio, presso il Santuario di Santa Maria del Bagno a Pesche.

Dopodomani, venerdì 10 gennaio 2020 alle ore 10.30, presso il Santuario di Santa Maria del Bagno nel Comune di Pesche (IS), si terrà la conferenza stampa di presentazione del Comitato “NON SPECULATE SUI DEFUNTI” annullata lo scorso 18 dicembre a causa di una celebrazione religiosa.

Come comunicato in altre occasioni, in una delle zone più interessanti sotto l’aspetto religioso, ambientale, paesaggistico ed archeologico, sta per prendere corpo una speculazione senza precedenti, un mega cimitero da fare invidia alle grandi metropoli che metterà a rischio il futuro della zona specialmente dal punto di vista della valorizzazione.

Sarà illustrato il vergognoso progetto e come questo inciderà sui luoghi, gli stessi dai quali faremo la conferenza stampa.